Un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș a intervenit duminică seara, în jurul orei 20:30, pe strada Păltinișului din Baia Mare, după ce a fost sesizat cu privire la prezența unei persoane care manifesta un comportament agresiv și adresa injurii trecătorilor.

Ajunși la fața locului, jandarmii au identificat bărbatul, care a continuat să aibă un comportament recalcitrant inclusiv în prezența forțelor de ordine. Întrucât acesta a refuzat să își comunice identitatea, a fost condus la sediul Poliției Municipiului Baia Mare, unde a fost imobilizat.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru evaluare de specialitate. Potrivit jandarmilor, pe parcursul transportului cu ambulanța și ulterior în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, acesta și-a continuat comportamentul agresiv.

În timpul incidentului, bărbatul ar fi lovit un ambulanțier și ar fi distrus un aparat de dezinfectare aflat în interiorul ambulanței.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și distrugere, documentele fiind înaintate organelor competente pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

Reprezentanții Jandarmeriei Maramureș recomandă cetățenilor ca, în situația întâlnirii unor persoane cu comportament agresiv, să evite orice interacțiune care ar putea escalada conflictul și să solicite sprijinul autorităților prin apel la numărul unic de urgență 112.

Notă: Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.