Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) reamintește că identificarea și înregistrarea animalelor prin crotaliere reprezintă o obligație legală esențială pentru toți deținătorii de animale, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

Potrivit instituției, aceste proceduri sunt fundamentale pentru evidența corectă a efectivelor zootehnice, derularea programelor de ameliorare și gestionarea eficientă a datelor din sectorul zootehnic.

Fiecare animal identificat și înregistrat contribuie la actualizarea bazelor de date oficiale, la fundamentarea politicilor agricole și la asigurarea transparenței în domeniu. De asemenea, respectarea acestor obligații poate influența eligibilitatea fermierilor pentru diverse forme de sprijin și finanțare.

ANZ precizează că inspectorii instituției verifică periodic identificarea animalelor, corectitudinea evidențelor și respectarea cerințelor specifice programelor de ameliorare. În anumite situații prevăzute de lege, aceștia desfășoară și activități de control delegate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Reprezentanții agenției subliniază că respectarea legislației privind identificarea și înregistrarea animalelor contribuie la dezvoltarea unei zootehnii moderne, performante și responsabile.