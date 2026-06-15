La doar câteva minute de urcare cu telescaunul din stațiunea Șuior – Baia Sprie, lacul aflat la Cota 1000 se remarcă printr-un peisaj deosebit, devenind una dintre cele mai fotogenice zone din regiune.

Zona este amenajată cu un ponton din lemn, cabane și este înconjurată de păduri, oferind un cadru potrivit pentru plimbări, momente de relaxare sau fotografii în mijlocul naturii. De asemenea, vizitatorii au la dispoziție și un restaurant cu preparate variate, adaptate pentru toate gusturile, ceea ce completează experiența unei vizite în stațiune.

Locul este recomandat ca punct de oprire pentru cei care ajung în Maramureș și caută liniște, natură și peisaje deosebite.