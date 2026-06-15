O nouă organizație civică a luat ființă în municipiul Baia Mare, având ca principal obiectiv protejarea patrimoniului cultural, istoric și natural al orașului. Asociația „Protejăm Baia Mare” își propune să monitorizeze dezvoltările urbanistice și să susțină conservarea clădirilor, monumentelor și spațiilor verzi cu valoare pentru comunitate. Potrivit reprezentanților săi, organizația este prima asociație din Baia Mare care are ca misiune principală protejarea și păstrarea patrimoniului construit al municipiului.

În activitatea sa, asociația va urmări promovarea unei dezvoltări urbane durabile și echilibrate, va elabora studii și analize de specialitate, va colabora cu instituții publice, organizații și experți din domenii relevante și va iniția demersuri administrative în sprijinul conservării patrimoniului local.

De asemenea, vor fi organizate campanii de informare, acțiuni publice și inițiative civice menite să contribuie la apărarea interesului comunității și la păstrarea identității urbane a municipiului Baia Mare.

Cei interesați să urmărească activitatea organizației o pot face prin intermediul paginii de Facebook „Asociația Protejăm Baia Mare”, unde vor fi prezentate proiectele și demersurile asociației.

Asociația este condusă de președintele Horia Grebleș, iar printre membrii fondatori se numără și Vlad Ungureanu.