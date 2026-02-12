Charlie Ottley, britanicul devenit recent cetățean român și realizator al documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, a lansat public acuzații dure la adresa Consiliului Județean Maramureș.

Într-o postare pe Facebook, Ottley susține că instituția nu i-a achitat suma de 30.000 de euro pentru un film realizat la comandă în urmă cu doi ani, în ciuda eforturilor sale și ale echipei de producție.

„Consiliul Județean Maramureș lansează noi proiecte, după ce ne-au spus că nu au bani să plătească pentru filmul pe care ni l-au comandat acum doi ani. Ne datorează 30.000 de euro, mai bine de jumătate din această sumă am fost nevoit să o plătesc din propriul buzunar pentru a realiza filmul, cu mai mulți actori, echipă completă de filmare, zile întregi de filmări și săptămâni de editare, mixaj de sunet și culoare.

Am chiar contractul semnat în numele lor de DMO-ul lor, care era totodată acționar la consiliu și sursa finanțării. Nu-mi vine să cred că aceste persoane consideră că e în regulă să inițieze noi proiecte, spunând în același timp că nu au bani să ne plătească, fără să-și respecte datoriile anterioare.

Între timp, avem un film extraordinar, plus o versiune mai scurtă, la realizarea căreia au contribuit zeci de oameni, care stă acum pe un raft și nu folosește cu nimic acestei țări. Rușine, Consiliul Județean Maramureș!”, a scris Ottley.

Actualizare

Charley Ottley a șters postarea inițială în care critica CJ Maramureș pentru datorii și a anunțat că a fost contactat de Diana Iluț, noul director al Organizației de Management a Destinației Maramureș (OMD), care i-a promis că va rezolva situația creată de fosta conducere.

„După ce am publicat un mesaj despre problemele întâmpinate cu Consiliul Județean Maramureș privind datoriile neachitate lăsate de fosta conducere a OMD și de administrația anterioară, am fost contactat de Diana Ilut, noul director al OMD Maramureș, care mi-a promis că situația va fi rezolvată în cel mai scurt timp.

Din acest motiv, am șters postarea, întrucât acum recunosc problema și mi-au cerut scuze pentru faptul că au permis ca aceasta să se prelungească. Sunt încrezător că vom primi plata pentru filmul realizat la comanda fostului OMD și a administrației precedente, precum și mica contribuție pe care au acceptat-o pentru costurile de producție ale sezonului 3 din Flavours of Romania, care este difuzat în prezent pe Netflix.

Înțeleg că această situație nu le aparține în totalitate, însă o comunicare mai bună cu privire la dificultățile lor continue ar fi generat mai multă înțelegere din partea mea. Ca întotdeauna, totul ține de comunicare”, a scris Ottley în noua sa postare.

Grigore Ciascai