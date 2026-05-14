Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a deține permis de conducere reprezintă o infracțiune și pune în pericol atât viața celui aflat la volan, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic. Lipsa experienței și a cunoștințelor necesare poate transforma orice drum într-o tragedie.

În după-amiaza de 13 mai a.c., polițiștii Postului de Poliție Săpânța au oprit pentru control, pe raza localității, un autoturism.

În urma verificărilor efectuate a reieșit că, autoturismul era condus de un tânăr de 30 de ani care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Tânărul a fost testat cu aparatul etiletest, rezultatul fiind zero.

Sub supravegherea procuroului de caz, polițiștii continuă cercetările.