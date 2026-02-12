Pasionații de animale exotice sunt invitați în weekendul 14-15 februarie la XXL Tarantula Expo, un eveniment inedit care va avea loc la Hotel Mara din Baia Mare.

Vizitatorii vor putea admira de aproape o varietate impresionantă de tarantule, dar și alte viețuitoare fascinante precum scorpioni, gândaci exotici și reptile. Expoziția promite o experiență captivantă atât pentru copii, cât și pentru adulți, oferind ocazia de a descoperi informații interesante despre aceste specii și habitatul lor.

Programul de vizitare este:

Sâmbătă, 15:00 – 18:00

Duminică, 13:00 – 17:00

Prețul unui bilet este de 20 de lei pentru copii și 25 de lei pentru adulți.

Evenimentul se adresează tuturor celor curioși să pătrundă în lumea fascinantă a arahnidelor și reptilelor, într-un cadru organizat și sigur.