La data de 11 februarie, poliţiştii maramureşeni au organizat patru acţiuni pe drumurile publice, pe anumite tronsoane de drum, toate pentru prevenirea incidentelor, dispunerea măsurilor legale faţă de cei care pun în pericol siguranţa traficului şi creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la trafic.

La Borşa, poliţiştii au acţionat în intervalul orar 13:00-15:00, în cadrul acţiunii Blocada, împreună cu poliţişti de frontieră şi jandarmi. Astfel, au fost verificate 51 de autovehicule şi pentru abaterile constatate au fost aplicate 14 sancţiuni contravenţionale.

Poliţiştii orașului Dragomirești, împreună cu cei ai Secţiei 2 Poliţie Rurală Bogdan Vodă au organizat o acţiune pentru tragerea la răspundere a celor care încalcă prevederile legale, în mod deosebit depăşirea limitelor legale de viteză. 15 conducători auto au fost verificaţi şi pentru abaterile constatate au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale şi a fost reţinut un permis de conducere.

O altă acţiune a fost organizată pe D.N. 18B, Târgu Lăpuș și DJ 109F. Poliţiştii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au acționat în sistem integrat cu cei din Târgu Lăpuș și ai Serviciului Rutier Maramureș. 38 de autovehicule au fost oprite pentru verificări şi pentru abaterile constatate au fost aplicate 31 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproape 20.000 de lei. De asemenea au fost reţinute două permise de conducere.

La Șomcuta Mare, poliţiştii au acţionat împreună cu reprezentanţi ai Registrului Auto Român Maramureş. Ca urmare a verificării celor 24 de auto oprite, au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale şi au fost reţinute şase certificate de înmatriculare.