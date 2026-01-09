Emanuel Gyenes, cunoscut ca Many Gyenes, se află la a 16-a participare în Raliul Dakar. Gyenes concurează la clasa moto din postura de „Legendă Dakar”, o distincție primită în 2020.

Pilotul s-a născut pe 3 martie 1984 în Satu Mare. Potrivit site-ului oficial, în cei 18 ani de motociclism, acesta a ajuns cel mai titrat pilot român, când vine vorba de competiții care se desfășoară în afara asfaltului.

De-a lungul timpului a strâns participări în Raliul Dakar, atât în Africa dar și în America de Sud și Arabia Saudită, unde a câștigat cea mai dură aventură de anduranță din motorsport de trei ori. De două ori la clasa Maraton (2011 și 2015), iar în 2020 a intrat pe lista legendelor acestei competiții, care se referă la cei care au minimum 10 starturi in palmares.

Acesta a debutat în Raliul Dakar în 2007 și a câștigat trofeul la categoria Malle Moto – Original, fără asistență tehnică. Mai mult decât atât, în ianuarie 2021, după ce a concurat nerefăcut în urma triplei fracturi suferite la piciorul drept (iunie 2020), a încheiat raliul pe locul 2 la Malle Moto – Original by Motul.

Au urmat ani în care nu a putut puncta la clasa Original ci doar în clasamentul general, însă în 2025, când s-au schimbat regulile, a reușit să câștige pentru a doua oară categoria fără asistență tehnică.

Mani Gyenes este singurul pilot din lume care a terminat toate cele 22 ediții ale Red Bull Romaniacs (cel mai dur raliu hard-enduro din lume). Mare parte dintre acestea au fost încheiate pe podium, în palmares având și două victorii.

Totodată, deține medalii de aur și argint la International Six Days Enduro, cea mai veche competiție de enduro din lume.

Mani Gyenes este multiplu campion al României la enduro, multiplu campion al României la endurocross și multiplu campion al Ungariei la enduro.

Chiar dacă timpul său se împarte între munca de birou, antrenamente și competiții, reușește să participe și la o serie de activități menite să îi încurajeze pe copii și tineri să facă sport.

Raliul Dakar este cea mai dificilă competiție de anduranță din sporturile cu motor, iar istoria sa a început întâmplător. În 1977, în timp ce participa la raliul Abidjan-Nisa, aventurierului francez Thierry Sabine s-a rătăcit cu motocicleta în deșertul Ténéré (Libia/Niger). Salvat în ultimul moment din nisipuri, el a rămas fascinat de peisajul deșertic și a decis să împărtășească această experiență lumii printr-o competiție oficială.

Astfel, startul inaugural a avut loc pe 26 decembrie 1978 în Place du Trocadéro din Paris. La această primă ediție au participat 182 de vehicule (mașini, motociclete și camioane), dintre care doar 74 au ajuns la linia de sosire din Dakar, Senegal.

Mani Gyenes continuă să își consolideze statutul de legendă a motorsportului, luând anul acesta startul pentru a 16-a oară la Raliul Dakar. Pilotul sătmărean revine la start cu experiența acumulată în peste un deceniu și jumătate de participări, dar și cu aceeași determinare care l-a consacrat pe nisipurile deșertului.