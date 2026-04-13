Credincioșii Parohiei „Sfânta Maria” din Baia Mare au trăit, în noaptea de 12 aprilie 2026, bucuria și emoția Sărbătorii Învierii Domnului, unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin.

Într-o atmosferă de profundă spiritualitate, lăcașul de cult a devenit neîncăpător pentru numeroșii enoriași veniți să participe la slujba de Înviere. Cu lumânări aprinse în mâini și sufletele pline de speranță, credincioșii au primit Sfânta Lumină și au rostit, într-un glas, tradiționalul „Hristos a înviat!”, marcând biruința vieții asupra morții.

Slujba religioasă a fost oficiată într-un cadru solemn, iar momentele liturgice au fost însoțite de cântări pascale specifice, care au adâncit trăirea spirituală a participanților. Curtea bisericii s-a luminat de mii de lumini, creând un tablou de o frumusețe aparte.

Galeria foto surprinde cele mai emoționante momente ale nopții pascale: sosirea credincioșilor, aprinderea lumânărilor, procesiunea din jurul bisericii, dar și clipele de reculegere și rugăciune.

Sărbătoarea Învierii Domnului rămâne un prilej de reînnoire sufletească, de apropiere de valorile creștine și de comuniune între oameni, iar imaginile surprinse la Parohia „Sfânta Maria” din Baia Mare reflectă pe deplin această atmosferă de lumină și speranță.

Hristos a înviat!