Muzeul Judetean de Etnografie si Artă Populară Maramureș alături de Asociația Energia Mișcării si cu sprijinul super voluntarilor Daco Spartani – STG Kids Baia Mare și STG Baia Mare provoacă și invită copiii alături de adulți la următoarea super aventură cu obstacole, provocări, Tiroliană , SlackLine, Ninja Slacker și Slacker Treeclimber. Evenimentul are loc sâmbătă, 18 aprilie, la Muzeul Satului din Baia Mare începând cu ora 14.00, iar încheierea activității va fi la ora 17.00.

Intrarea în Muzeul Satului se face pe baza unui bilet în valoare de 3 ron / copil și 6 ron / adult, la Tiroliană se va face o donație minimă de 10 ron / 2 ture la Asociația Energia Mișcării, iar restul obstacolelor, provocărilor si jocurilor vor fi gratuite, cu posibilitatea de a fi repetate ori de câte ori doresc copiii (tras cu arcul, cățărat pe frânghie, mers în echilibru, târâș sub plasă și multe altele).

Părinții sunt rugați să-i însoțească pe copii și să-i ajute unde au nevoie, cel puțin pe cei cu vârste sub 9 ani.

Părinții își asumă responsabilitatea pentru participarea copiilor.

Totul va fi în armonie si echilibru, cu iubire, empatie, compasiune, bunătate, întrajutorare, bun simț, respect, motivare, susținere și multă energie pozitivă, fără competiții toxice, fără răutăți, fără invidie, fără discriminări de niciun fel.

Evenimentul își dorește să unească atât copiii, cât și adulții prin această aventură cu mișcare și socializare intr un cadru minunat, de vis, unde totul este în siguranță și în comuniune cu Mama Natură, în mijlocul tradițiilor și obiceiurilor maramureșene.