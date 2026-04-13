Duminică, 12 aprilie, în jurul orei 20.15, polițiștii orașului Borșa au fost sesizați să intervină, pe strada Izvorului din localitate, pentru solicitarea unui accident rutier.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un conducător auto de 36 de ani ar fi pierdut controlul autoturismului și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula în sens opus, condus de un bărbat de 43 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, în cazul bărbatului de 36 de ani rezultatul a indicat o concentrație de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii concentrației de alcool.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.