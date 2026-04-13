Magyar, președintele Partidului Tisza, a subliniat apoi că „ Ni s-a dat mandatul de a construi o patrie funcțională și umană pentru toți maghiarii. Astăzi, Ungaria a făcut istorie. Și ați făcut ceea ce a cerut patria”, arată magyarnemzet.hu.

Președintele Partidului Tisza a numit apoi rezultatele alegerilor de astăzi o victorie comună, adăugând că maghiarii au votat pentru o țară pașnică, fără stigmatizare. „Toată lumea năzuiește la pace și unificare națională, iar guvernul Tisza îi va reprezenta pe toți, pentru că aceasta este datoria guvernului maghiar în orice moment”, a declarat Péter Magyar.

După aceea, președintele Partidului Tisza a numit sarcinile următorilor patru ani drept o sarcină supraomenească și apoi și-a îndemnat susținătorii să sărbătorească în pace ziua de azi și să înceapă împreună să construiască țara mâine.

„Vom avea un guvern de la care fiecare maghiar va vedea că luăm în serios mandatul pe care l-am primit”– a declarat președintele Partidului Tisza, apoi i-a cerut lui Viktor Orbán să nu ia nicio decizie care ar putea afecta funcționarea următorului guvern.

Péter Magyar i-a cerut președintelui Tamás Sulyok să îl nominlizeze să formeze un guvern, în calitate de lider al listei partidului, și apoi să demisioneze din funcția de președinte.

Președintele Partidului Tisza a cerut, de asemenea, șefilor organelor judiciare și procurorului-șef să demisioneze, apoi a declarat că, dacă nu își vor prezenta demisiile, următorul guvern îi va demite din funcție.

„Cu majoritatea constituțională, ne alăturăm Parchetului European și garantăm funcționarea democratică a țării noastre”– a subliniat Péter Magyar. El a adăugat că Ungaria va fi un aliat puternic al Uniunii Europene și al NATO.

Președintele Partidului Tisza a anunțat că prima sa călătorie oficială va fi la Varșovia, a doua la Viena și a treia la Bruxelles. „De acum înainte, nu vom mai fi o țară fără consecințe, cei care au furat țara trebuie să își asume responsabilitatea” – a declarat președintele Partidului Tisza, apoi a promis din nou că va înființa Oficiul Național de Recuperare a Activelor.

După cum se știe, conform datelor de la Választás.hu, cu 95% din voturi procesate, Partidul Tisza va putea trimite 137 de reprezentanți la noua Adunare Națională, ceea ce înseamnă un mandat de două treimi.

Grigore G. Ciascai