Ziua a cincea a Campionatului Mondial de înot pentru juniori U18, desfășurat la Otopeni, a adus o nouă performanță pentru sportul românesc. Robert Badea a cucerit medalia de bronz în proba de 400 m mixt, reușind să încheie cele opt lungimi de bazin cu timpul 4:13.79 – rezultat care reprezintă nou record național la categoriile 17, 18 și +19 ani.

Campion european en-titre al probei, Badea a făcut o cursă excelentă, fiind depășit doar de japonezii Raito Numata, medaliat cu aur (4:11.37), și Yumeki Komaji, clasat pe locul doi (4:12.99).

Aceasta este cea de-a doua medalie obținută de România la competiția mondială din Otopeni, după argintul câștigat de Daria Silișteanu în proba de 100 m spate.

Performanța lui Robert Badea confirmă ascensiunea natației românești la nivel internațional și oferă speranțe pentru viitoarele competiții majore.

Sursa foto: Federația Română de Natație și Pentatlon Modern