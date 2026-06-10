Tânăra interpretă de muzică populară Victoria Petrenciuc a obținut Marele Premiu al celei de-a V-a ediții a Festivalului-Concurs Național „Florica Ungur”, desfășurat la Oradea, pe scena Teatrului de Stat „Regina Maria”. Festivalul este unul dintre cele mai importante concursuri dedicate tinerilor interpreți de folclor din România și are ca scop promovarea valorilor autentice ale cântecului popular românesc.

Competiția a reunit tineri soliști din toate zonele folclorice ale țării, selectați în urma unei preselecții naționale. Concurenții au fost evaluați de un juriu de specialitate, care a apreciat autenticitatea repertoriului, calitatea interpretării, costumul popular și prezența scenică.

Prin câștigarea Marelui Premiu, Victoria Petrenciuc confirmă încă o dată talentul și munca depusă în promovarea folclorului autentic. Distincția reprezintă o recunoaștere importantă a valorii sale artistice și încununează parcursul său remarcabil în competițiile de profil.

Festivalul „Florica Ungur” este organizat de Centrul de Cultură al Județului Bihor și este dedicat memoriei îndrăgitei interprete de muzică populară Florica Ungur, având misiunea de a descoperi și susține noile generații de artiști ai cântecului popular românesc.