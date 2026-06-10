O amplă acțiune desfășurată de polițiștii maramureșeni în comuna Poienile de sub Munte s-a soldat cu reținerea a trei persoane, plasarea sub control judiciar a altor patru și instituirea sechestrului asupra unor bunuri evaluate la aproximativ un milion de lei. Ancheta vizează o presupusă schemă de încasare ilegală a indemnizațiilor de maternitate și de creștere a copilului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus.

Din cercetările efectuate până în prezent reiese că mai multe persoane fizice și juridice ar fi declarat în mod fals calitatea de angajat și nivelul veniturilor obținute, inducând în eroare instituțiile care gestionează Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Scopul ar fi fost obținerea nelegală a indemnizațiilor de maternitate și a celor pentru creșterea copilului.

Anchetatorii estimează că prejudiciul produs bugetului public se ridică la aproximativ 1.338.000 de lei.

În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare și 10 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri. În urma administrării probatoriului, trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș, în timp ce alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

Pentru recuperarea prejudiciului și garantarea executării eventualelor măsuri dispuse de instanță, procurorii au instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile evaluate la circa un milion de lei. De asemenea, a fost dispusă poprirea a 15 conturi bancare aparținând persoanelor cercetate.

Dosarul penal este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea integrală a prejudiciului.