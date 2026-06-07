Sâmbătă, 6 iunie 2026, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, a avut loc ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului pentru mandatul 2026–2030.

Lucrările au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al episcopiei, a membrilor Permanenței Eparhiale, a protoiereilor celor opt protopopiate din eparhie, precum și a membrilor clerici și mireni desemnați pentru noul mandat.

Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie Arhierească și slujba de Tedeum, oficiate de PS Timotei Sătmăreanul, alături de un sobor de preoți și arhidiaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic „Theologos”, condus de psaltul Denis Damaschin Sulițanu.

În cadrul ședinței, Preasfințitul Părinte Iustin a evidențiat importanța activităților desfășurate în județele Maramureș și Satu Mare de la reînființarea episcopiei până în prezent, subliniind totodată rolul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare ca simbol al spiritualității ortodoxe și al culturii românești din nord-vestul țării.

„Finalizarea Catedralei Episcopale reprezintă un reper important pentru Episcopia Maramureșului și Sătmarului, având o profundă semnificație spirituală și o reprezentativitate aparte pentru întreaga eparhie”, a transmis ierarhul.

Pe ordinea de zi s-au aflat validarea mandatelor membrilor Adunării Eparhiale, constituirea secretariatului, desemnarea reprezentanților în Adunarea Națională Bisericească, validarea Consistoriului Eparhial și a Consistoriului Monahal, precum și alegerea noului Consiliu Eparhial.

Totodată, au fost constituite cele cinci comisii permanente ale Adunării Eparhiale:

Comisia administrativ-bisericească;

Comisia culturală și educațională;

Comisia economică, bugetară și patrimonială;

Comisia social-filantropică;

Comisia organizatorică, juridică și de validare.

La finalul lucrărilor au avut loc luări de cuvânt din partea membrilor Adunării Eparhiale, fiind supuse aprobării hotărârile adoptate în cadrul ședinței.

Momentul solemn al întâlnirii a fost reprezentat de depunerea jurământului de către membrii noului for deliberativ al eparhiei, prin punerea mâinii pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele