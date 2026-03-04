Aplicaţia de cumpărare online a biletelor de tren nu va funcţiona în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 03:00, pentru că SC Informatică Feroviară SA va efectua lucrări de înlocuire a echipamentelor esenţiale privind asigurarea conectivităţii şi funcţionării optime a reţelei, a anunţat miercuri CFR Călători.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online şi care doresc modificarea/renunţarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere, precizează sursa citată.