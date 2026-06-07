În aceste momente, echipajele SMURD și ale poliției intervin la un accident rutier petrecut pe drumul județean 109F Târgu Lăpuș – Gâlgău, la intersecția cu cartierul Ponorâta din satul Vălenii Lăpușului.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate un motociclist și un autoturism de teren. În urma impactului, motociclistul a suferit răni și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Din fericire, conform paramedicilor, victima este stabilă.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

Vom reveni cu detalii.