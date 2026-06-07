Un nou lăcaș de cult al românilor din Italia a fost sfințit marți, 2 iunie, în localitatea Moncalieri, de lângă Torino, într-un eveniment considerat de comunitate drept încununarea unui efort început în urmă cu mai bine de un deceniu.

Ceremonia de sfințire a adunat sute de credincioși, clerici și reprezentanți ai autorităților române și italiene, noua biserică fiind ridicată după modelul tradițional al bisericilor de lemn din Maramureș.

Parohia românească din Moncalieri a fost înființată în anul 2012 și are hramurile „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia”. Pentru românii stabiliți în zonă, noua biserică reprezintă rezultatul unei mobilizări de lungă durată, susținută atât de comunitatea românească, cât și de cea italiană.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, alături de Mitropolitul Nicolae al celor două Americi, Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Episcopii Siluan al Italiei și Timotei al Spaniei și Portugaliei.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a evidențiat legătura noului edificiu cu patrimoniul spiritual românesc și cu tradiția Maramureșului.

„Este o realizare impresionantă care reia tradiția veche a bisericilor de lemn din Maramureș și a picturii din bisericile vechi de lemn din Maramureș”, a afirmat acesta.

Totodată, ierarhul a subliniat că biserica reprezintă nu doar un spațiu de rugăciune, ci și un simbol al identității românești în diaspora.

„Dincolo de valoarea ei duhovnicească, de valoarea ei teologică și culturală, este o prezență a lucrării și a trăirii poporului român în această parte a Italiei”, a mai spus Mitropolitul Iosif.

Preasfințitul Părinte Siluan a vorbit despre importanța ocrotitorilor spirituali ai parohiei și despre rolul bisericii în formarea copiilor și tinerilor români din comunitate.

„Sunt adevărate și vii exemple pentru toți copiii și tinerii care vin la cateheze și care slujesc în această binecuvântată biserică”, a declarat Episcopul Italiei.

Părintele paroh Marius Floricu a descris momentul drept o răsplată pentru sacrificiile făcute de comunitate de-a lungul anilor.

„Comunitatea aceasta minunată și-a văzut încununat sacrificiul. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că am fost susținuți nu numai de comunitatea românească, ci și de cea italiană”, a spus acesta.

La eveniment a participat și consulul general al României la Torino, Cosmin Dumitrescu, care a remarcat caracterul simbolic al zilei în care a avut loc sfințirea.

„Astăzi sărbătorim sfințirea acestei biserici, un moment unic în viața oricărei comunități și simbolic această sfințire are loc chiar de Ziua Națională a Italiei”, a afirmat diplomatul român.

Din partea autorităților italiene a fost prezent consilierul Paolo Chiavarino, care a apreciat implicarea comunității românești în viața regiunii și a catalogat evenimentul drept „un moment istoric de o importanță deosebită”.

La finalul ceremoniei, părintele paroh Marius Floricu a primit Ordinul „Crucea Mitropolitană” din partea Mitropolitului Iosif, iar mai mulți binefăcători și susținători ai proiectului au fost distinși pentru contribuția la ridicarea și înfrumusețarea noului lăcaș de cult.