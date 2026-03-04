Locuitorii din Baia Mare și nu numai sunt invitați să descopere frumusețea unei tradiții autentice românești în cadrul unui atelier de încondeiat ouă dedicat începătorilor. Evenimentul va avea loc în data de 28 martie, între orele 14:00 și 16:00, la sediul Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, situat pe strada Monetăriei nr. 1-3.

Atelierul se adresează tuturor celor care își doresc să încerce pentru prima dată arta încondeierii ouălor, într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă. Participanții vor învăța, pas cu pas, cum se folosesc instrumentele specifice, cum se trasează modelele tradiționale și cum prind viață simbolurile specifice sărbătorilor pascale.

Îndrumarea va fi asigurată de meșterii populari Marina Corina și Marina Elena, care vor împărtăși din experiența și pasiunea lor pentru această artă migăloasă. La finalul atelierului, fiecare participant va pleca acasă cu propriul ou încondeiat.

Toate materialele necesare sunt incluse în prețul biletului, care este de 30 de lei de persoană. Organizatorii anunță că locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac în limita disponibilității.

Evenimentul reprezintă o ocazie ideală de a întâmpina sărbătorile cu creativitate, răbdare și culoare, redescoperind tradițiile într-un cadru cultural autentic.