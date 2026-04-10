În această zi se prăznuiesc sfintele, mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale lui Hristos: scuipările, lovirile peste față, palmele, insul¬tele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița, și înainte de toate, crucea și moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, ce a fost răstignit împreună cu Iisus.

Vinerea Mare este ziua în care istoria își pleacă fruntea. Dacă Joia a fost taina iubirii oferite, Vinerea este împlinirea ei în durere, clipa în care Dumnezeu tace și omul lovește. Ea se așază în inima Săptămâna Mare, ca un punct de maximă tensiune, între trădare și speranță, între moarte și înviere.

După noaptea din Joia Mare, Iisus Hristos este deja arestat, părăsit de ucenici, târât printr-o succesiune de judecăți nedrepte. Este dus înaintea arhiereilor, apoi la Ponțiu Pilat, unde adevărul este pus față în față cu frica politică.

Deși nu găsește vină în El, Pilat cedează presiunii mulțimii. Strigătul „Răstignește-L!” devine verdict. Adevărul este condamnat nu pentru că a greșit, ci pentru că deranjează.

Hristos este biciuit, batjocorit, încoronat cu spini. Nu doar trupul este lovit, ci însăși demnitatea divină întrupată.

Încărcat cu crucea, Hristos pornește spre Golgota. Este drumul durerii absolute, căderi, epuizare, priviri care nu mai înțeleg. Și totuși, fiecare pas este un act de voință: alegerea de a merge până la capăt.

Pe cruce, între doi tâlhari, Hristos este pironit. Aici se rostesc cuvinte care au schimbat lumea. Iertare pentru prigonitori, promisiunea Raiului, încredințarea finală: „S-a săvârșit.” Crucea devine altar.

În ceasul al nouălea, Hristos moare. Simbolic și cosmic, pământul se cutremură, catapeteasma templului se rupe, lumea veche începe să se prăbușească.

Trupul este coborât și așezat în grabă într-un mormânt nou. Liniștea care urmează nu este pace, este gol.

Vinerea Mare duce inevitabil spre tăcerea din Sâmbăta Mare și explozia de lumină din noaptea învierii. Dar în sine, această zi lasă în urmă moartea ca realitate asumată, suferința ca drum transfigurat, iubirea dusă până la capăt.

Vinerea Mare este ziua paradoxului absolut. Dumnezeu moare, viața este îngropată, iar speranța pare învinsă. Și totuși, tocmai aici se ascunde biruința.

Crucea nu este sfârșitul, este începutul unei alte logici, cea în care jertfa devine viață.

În această zi nu se săvârșește Sfânta Liturghie, se cântă Prohodul Domnului, credincioșii trec pe sub Sfântul Epitaf, ca semn al coborârii în moarte și al speranței în înviere. Este ziua în care tăcerea devine rugăciune.

Dacă Joia ne întreabă cât iubim, Vinerea ne întreabă cât putem duce. Este ziua în care fiecare om se întâlnește cu propria cruce: suferințele, pierderile, nedreptățile. Și descoperă, poate pentru prima dată, că nu le duce singur.

Vinerea Mare nu încheie doar o succesiune de zile, ea închide o lume. O lume în care moartea avea ultimul cuvânt. Dar în tăcerea grea a mormântului se pregătește deja răspunsul.

Nu unul rostit, ci unul trăit…