Comunitatea din Bârsana marchează un moment special în acest an, celebrând 700 de ani de la prima atestare documentară. Cu această ocazie, în a doua zi de Paști, localnicii și turiștii sunt invitați la tradiționalul „Joc al satului”, organizat la Căminul Cultural din localitate.

Evenimentul va începe la ora 13:00 și promite o atmosferă autentică, cu muzică și voie bună, întreținute de artiștii: Grupul Voia Bună, Anda Horoba, Frații Chindriș și Deți Iuga.

Organizat de Primăria Bârsana împreună cu feciorii satului, evenimentul aduce în prim-plan tradițiile locale, portul popular și spiritul autentic maramureșean. Participanții sunt încurajați să vină îmbrăcați în costume tradiționale și să se bucure de joc, cântec și revederea cu cei dragi.

Anul acesta, sărbătoarea are o semnificație aparte, întrucât Bârsana se află și în finala competiției pentru destinația turistică a anului din România, fiind inclusă în top 10 localități. Organizatorii invită publicul să ia parte la această zi de sărbătoare și transmit tuturor urări de Sărbători binecuvântate.