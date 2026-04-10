Alergătorii sunt invitați să se alăture uneia dintre cele mai așteptate competiții sportive ale toamnei. Pe 13 septembrie, Baia Mare va găzdui o nouă ediție a Baia Mare Half Marathon 2026, eveniment care va transforma Centrul Vechi într-o adevărată sărbătoare a alergării.

Organizatorii anunță o ofertă specială de Paște, cu contribuții de participare reduse până în data de 19 aprilie. Participanții pot alege dintre mai multe probe: Semimaraton – 21 km, Ștafetă – 3 x 7 km, Cros – 7 km, Cursa Populară – 3 km, Curse dedicate copiilor.

Evenimentul are și o componentă ecologică importantă. Pentru fiecare kilometru alergat, organizatorii vor planta câte un copac, în parteneriat cu Rotary Club Baia Mare. Astfel, competiția își propune să contribuie la un oraș mai verde și mai curat.

Înscrierile sunt deschise până la 1 septembrie, pe site-ul oficial al organizatorilor. Pe 13 septembrie, Baia Mare va bate din nou în ritmul pașilor participanților, într-un eveniment care îmbină sportul, comunitatea și grija pentru mediu.