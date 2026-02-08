Săptămâna Căsătoriei este celebrată în comunitatea romano-catolică la nivel mondial în perioada 8–15 februarie.

Baia Mare se alătură comunităților din întreaga lume care celebrează Săptămâna Căsătoriei, un eveniment dedicat promovării valorilor familiei, fidelității și solidarității în viața de cuplu.

Programul propus cuprinde momente spirituale, conferințe, activități culturale și întâlniri recreative dedicate soților și logodnicilor. Manifestările vor avea loc în principal la Biserica romano-catolică Sfânta Treime din Baia Mare, dar și în alte locații din municipiu.

Deschiderea oficială va avea loc duminică, 8 februarie, printr-o Sfântă Liturghie specială, cu participarea activă a cuplurilor căsătorite și logodite. Pe parcursul săptămânii, participanții sunt invitați la adorație euharistică muzicală, conferințe tematice, prezentări de artă sacră, dar și activități sociale menite să consolideze relațiile de cuplu.

Evenimentul se va încheia duminică, 15 februarie, cu o Sfântă Liturghie de închidere, în cadrul căreia vor avea loc reînnoirea jurămintelor de căsătorie și binecuvântarea cuplurilor, într-un moment de profundă încărcătură spirituală.

Evenimente organizate de a Biserica romano-catolică Sfânta Treime din Baia Mare

Duminică, 8 februarie, ora 11.30 – Biserica Sfânta Treime, Sfânta Liturghie de deschidere, cu implicarea liturgică a cuplurilor căsătorite și logodite

Marți, 10 februarie, ora 18.30 – Biserica Sfânta Treime, „Cu Isus pentru soțul/soția mea” – adorație euharistică muzicală pentru cupluri

Joi, 12 februarie, ora 18.30 – Biserica Sfânta Treime, „Să privim altfel icoanele altarului, ca soți”, Panoramă de artă sacră – Pintér Zsolt

ora 19.30 – Galeria & restaurant Philia Oázis, cină și karaoke pentru soți, Filcz Róbert și Andrea (înscrieri: +40 741 529 768)

Vineri, 13 februarie, ora 18.00 – Galeria & restaurant Philia Oázis, „Libertatea fidelității” – conferință susținută de Lepedus István

Sâmbătă, 14 februarie, ora 20.00 – Casa Scheffler, seară recreativă pentru cupluri, Krizsán Attila (înscrieri: +40 745 694 566)

Duminică, 15 februarie, ora 11.30 – Biserica Sfânta Treime, Sfânta Liturghie de închidere, mărturie oferită de diaconul permanent Vaszil László și soția sa, Nóra. Reînnoirea jurămintelor de căsătorie și binecuvântarea cuplurilor.

Săptămâna Căsătoriei rămâne un prilej de reflecție, dialog și celebrare a valorilor care stau la baza unei familii solide.