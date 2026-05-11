La data de 10 mai a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, pe strada Luncii din municipiu.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că un tânăr de 25 de ani, care conducea o motocicletă dinspre strada Păstrăvului înspre strada Luncii, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat gardul unui imobil.

În continuare, polițiștii au constatat că vehicului în cauză nu a fost înmatriculat, precum și faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Față de cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsuri legale.