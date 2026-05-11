La data de 10 mai a.c., în intervalul orar 19.00-21.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Poliției Municipiului Baia Mare și cei ai Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au organizat și executat o acțiune, în sistem integrat, împreună cu jandarmii maramureșeni.

Activitățile desfășurate de polițiști au vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în special a celor comise cu violență, precum și prevenirea comiterii de accidente rutiere.

Pe parcursul derulării activităților, polițiștii au oprit pentru control peste 30 de autovehicule, iar cu ocazia verificărilor efectuate au constatat 17 contravenții, aplicând sancțiuni în valoare de peste 2.600 de lei.

În cazul unui autovehicul a cărui inspecție tehnică periodică era expirată, polițiștii au reținut certificatul de înmatriculare.

De asemenea, un conducător auto a fost scos din trafic de polițiști, după ce a fost surpins în timp ce manifesta un comportament agresiv în trafic, prin aceea că a accelerat în mod repetat motorul autoturismului condus pe bulevardul Independenței din municipiu. Polițiștii au dispus reținerea permisului în vederea suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile.

Vă reamintim că polițiștii rutieri pot constata contravenția de adoptare a unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice și cu ocazia verificărilor efectuate ca urmare a unei sesizări formulate de un participant la trafic, ce a perceput în mod nemijlocit și întâmplător efectuarea uneia dintre manevrele agresive și a surprins această faptă într-o înregistrare audio-video sau video, după caz