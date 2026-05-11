Proprietarii mașinilor avariate în timp ce vehiculele se aflau parcate sau staționate fără conducător la bord ar putea fi exceptați de la obligația de a se prezenta la Poliție în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege care a primit raport preliminar favorabil și urmează să ajungă la votul final în Parlament, potrivit Profit.ro.

Proiectul vizează modificarea legislației rutiere astfel încât neprezentarea în termenul de 24 de ore să nu mai fie sancționată în cazul persoanelor care nu se aflau la volan și constată ulterior că mașina le-a fost lovită în parcare. Inițiatorii susțin că actuala reglementare a creat, în practică, situații în care proprietarii păgubiți au fost tratați ca șoferi implicați în accident, deși nu se aflau la locul producerii incidentului.

În prezent, Codul rutier prevede obligația prezentării la unitatea de poliție de pe raza căreia s-a produs accidentul, în termen de cel mult 24 de ore, pentru întocmirea documentelor de constatare. Există însă excepții pentru conducătorii auto care încheie o constatare amiabilă de accident, precum și pentru șoferul care deține o asigurare facultativă de avarii auto, dacă accidentul a avut ca rezultat doar avarierea propriului vehicul.

În aceste cazuri, repararea vehiculului avariat se poate face fie în baza constatării amiabile, fie în baza documentului de reparație eliberat de societatea de asigurare.

Inițiatorii proiectului spun însă că legislația nu acoperă suficient situația proprietarilor ale căror mașini sunt lovite în timp ce se află parcate, fără ca aceștia să fie prezenți. Din acest motiv, dacă persoana observă avaria mai târziu și merge ulterior la Poliție, riscă să fie sancționată pentru neprezentare în termenul de 24 de ore.

„În numeroase cazuri, conducătorii auto care nu se aflau la locul producerii accidentului, fiind în locuință sau la serviciu, și care au observat târziu avarii asupra vehiculului, s-au prezentat ulterior la poliție pentru a semnala paguba și au fost sancționați pentru neprezentare în termenul de 24 de ore, cu suspendarea permisului de conducere și amendă contravențională. Astfel de sancțiuni sunt nelegale, întrucât persoana respectivă nu poate fi considerată conducător implicat”, arată autorii proiectului.

Prin urmare, inițiativa legislativă introduce o nouă excepție de la obligația prezentării la Poliție în termen de 24 de ore, pentru „proprietarul, deținătorul sau utilizatorul unui vehicul avariat în timp ce acesta se afla parcat ori staționat fără conducător la bord”.

În forma amendată în comisia de specialitate, proiectul introduce și o obligație suplimentară pentru Poliția Rutieră. Astfel, dacă șoferul care a produs accidentul se prezintă la Poliție și declară că a avariat un vehicul parcat sau staționat, poliția va trebui să identifice proprietarul sau utilizatorul vehiculului păgubit și să îl informeze în scris.

„În situația în care conducătorul unui vehicul se prezintă la unitatea de poliție și declară că a produs un accident soldat exclusiv cu avarierea unui vehicul parcat sau staționat, poliția rutieră are obligația de a identifica proprietarul sau utilizatorul vehiculului păgubit și de a transmite, în termen de 5 zile lucrătoare, o notificare scrisă cu datele incidentului și drepturile persoanei prejudiciate”, prevede amendamentul.

Argumentul invocat pentru această completare este protejarea dreptului de proprietate și facilitarea accesului persoanei prejudiciate la informațiile necesare pentru recuperarea pagubei.

Amendamentul a fost introdus după ce Guvernul nu a susținut propunerea inițială. Executivul a plecat de la premisa că, dacă proprietarii mașinilor avariate în parcare nu ar mai fi obligați să se prezinte la Poliție, aceștia ar putea întâmpina dificultăți la repararea vehiculelor, în lipsa unui document care să constate avariile.

Prin obligația Poliției de a notifica persoana păgubită, proiectul încearcă să acopere tocmai această problemă: proprietarul mașinii lovite nu mai este sancționat pentru că nu a raportat în 24 de ore un incident la care nu a participat, dar primește totuși informațiile necesare atunci când autorul accidentului este cunoscut și declară evenimentul.