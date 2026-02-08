Parohia „Sfânta Cruce” va găzdui luni, 9 februarie, întâlnirea lunară a Reuniunii Mariane „Regina Cerului”, un moment de rugăciune, reflecție și comuniune dedicat tuturor credincioșilor implicați în viața mariană a comunității.

Evenimentul se va desfășura în capela bisericii „Sfânta Cruce”, începând cu ora 16:30, când va avea loc recitarea Rozariului – misterele de bucurie.

De la ora 17:00, pr. protopop Emil Gârboan va susține un cuvânt de învățătură cu tema „Marianistul în lume – implicare, integrare și mărturie: de la Maria spre viața concretă”, un îndemn la trăirea credinței în viața de zi cu zi.

Programul va continua cu prezentarea situației bolnavilor și a marianiștilor la pat din oraș, urmată de anunțuri de interes pentru membrii reuniunii.

Momentul central al întâlnirii va fi Sfânta Liturghie, celebrată de la ora 17:30 de către pr. protopop Emil Gârboan.

În încheiere, de la ora 18:30, va avea loc o întâlnire dedicată noilor candidați interesați să se alăture Reuniunii Mariane.

Toți credincioșii sunt invitați să participe la acest timp de rugăciune și întărire spirituală, sub ocrotirea Maicii Domnului.