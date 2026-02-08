Parohia „Sfânta Cruce” va găzdui luni, 9 februarie, întâlnirea lunară a Reuniunii Mariane „Regina Cerului”, un moment de rugăciune, reflecție și comuniune dedicat tuturor credincioșilor implicați în viața mariană a comunității.
Evenimentul se va desfășura în capela bisericii „Sfânta Cruce”, începând cu ora 16:30, când va avea loc recitarea Rozariului – misterele de bucurie.
De la ora 17:00, pr. protopop Emil Gârboan va susține un cuvânt de învățătură cu tema „Marianistul în lume – implicare, integrare și mărturie: de la Maria spre viața concretă”, un îndemn la trăirea credinței în viața de zi cu zi.
Programul va continua cu prezentarea situației bolnavilor și a marianiștilor la pat din oraș, urmată de anunțuri de interes pentru membrii reuniunii.
Momentul central al întâlnirii va fi Sfânta Liturghie, celebrată de la ora 17:30 de către pr. protopop Emil Gârboan.
În încheiere, de la ora 18:30, va avea loc o întâlnire dedicată noilor candidați interesați să se alăture Reuniunii Mariane.
Toți credincioșii sunt invitați să participe la acest timp de rugăciune și întărire spirituală, sub ocrotirea Maicii Domnului.
Lasă un răspuns