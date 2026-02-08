Primăria Comunei Strâmtura anunță o întrerupere planificată a alimentării cu energie electrică, programată pentru miercuri, 11 februarie 2026, ca urmare a unor lucrări tehnice la rețeaua de distribuție.

Potrivit informării oficiale transmise de administrația locală, furnizorul de energie electrică va opri temporar curentul pe tronsonul ulița Pădurii – din zona centrală a comunei spre Petrova. Intervalul orar exact al întreruperii urmează să fie comunicat ulterior de către furnizor.

Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de mentenanță și intervenții tehnice, menite să asigure funcționarea în condiții de siguranță și eficiență a rețelei electrice.

Reprezentanții Primăriei Strâmtura îi roagă pe cetățenii afectați să ia măsurile necesare pentru a evita eventualele neplăceri, recomandând deconectarea aparaturii electrice sensibile înainte de începerea întreruperii, precum și supravegherea copiilor și a persoanelor vulnerabile.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare”, se arată în mesajul transmis de administrația locală.

Pentru informații actualizate privind intervalul orar exact, locuitorii sunt îndemnați să urmărească pagina oficială de Facebook a Primăriei Comunei Strâmtura sau să contacteze direct instituția.