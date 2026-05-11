În perioada 12–14 iunie, Muzeul Satului din Baia Mare devine gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente dedicate tradițiilor și valorilor autentice: „MândrIE maramureșeană”.

Festivalul promite trei zile pline de muzică, artă, port popular și activități pentru toate gusturile și toate vârstele, într-o atmosferă încărcată de suflet, autenticitate și bucuria întâlnirii cu tradiția.

Pe scena evenimentului vor urca artiști îndrăgiți precum Irina Rimes, Sonia Rațiu, Deți Iuga, Grupul Iza, Diana Zoicaș, Antonia Mitre, Irina Maria Pop și Aurelian Mihai Filip, alături de numeroși invitați surpriză.

Programul include: târg al artizanilor; zonă de bucate tradiționale și accente moderne; ateliere interactive; paneluri de discuții; spectacole și momente artistice; piesa de teatru „Capra cu trei iezi”; tombolă cu premii.

Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea și să celebreze frumusețea și identitatea Maramureșului prin tradiție, cultură și experiențe autentice.