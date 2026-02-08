Echipa de fotbal a fetelor de la Școala „Alexandru Rusu” a obținut primul rezultat pozitiv din istoria școlii la această categorie, marcând un moment important pentru sportul școlar din comunitatea noastră.

Tinerele sportive au participat la etapa municipală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, unde au avut cel mai tânăr lot de jucătoare din competiție. Adversarele au fost echipele Școlilor Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, „Nicolae Iorga” și „Nicolae Bălcescu”. Competiția s-a desfășurat într-un spirit de respect și fair play, iar toate echipele merită felicitări pentru implicare și rezultate.

Reprezentantele Școlii „Alexandru Rusu” s-au remarcat prin curaj, determinare și spirit de echipă, demonstrând că pasiunea pentru sport și munca susținută pot aduce rezultate frumoase, chiar și într-o competiție dificilă.

Conducerea școlii și stafful tehnic transmit mulțumiri părinților pentru susținere, precum și echipelor adverse pentru atmosfera pozitivă și încurajările oferite, care au transformat competiția într-o experiență memorabilă pentru toate participantele.

Lotul echipei „Team Rusu”

Portar: Rogojan Ligia

Fundași: Pop Gabriela (căpitan), Brezoczki-Gaja Rebeca, Iuga Ziana

Mijlocași: Fehér-Schmidt Karla, Avram-Terhes Iza

Atacanți: Breban Cezara, Urs Elisa

Antrenori: Szakács Noris, Țîrlea Cătălin, Popovici Sorina

Școala „Alexandru Rusu” își exprimă mândria față de performanța fetelor și le încurajează să continue să creadă în forțele lor.