Zi specială și plină de emoție pentru Denisa și Sever, care și-au unit destinele și au spus „DA” într-un moment încărcat de iubire, speranță și bucurie.

Denisa, beneficiară a Centrului Maternal Sighetu Marmației, trăiește unul dintre cele mai importante momente din viață alături de soțul său și de fetița lor, cei trei formând acum o familie unită și plină de dragoste.

Ceremonia a fost marcată de zâmbete sincere, emoții puternice și promisiuni pentru un viitor construit împreună, în armonie și înțelegere. Cei apropiați le-au fost alături și le-au transmis gânduri bune și urări de fericire.

Reprezentanții centrului le-au urat celor doi multă iubire, putere și înțelepciune pentru a depăși împreună toate provocările vieții și pentru a păstra mereu vie bucuria acestui început.