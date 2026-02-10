În prag de primăvară Casa de Cultură din Tăuții Măgherăuș va găzdui evenimentul „Sântionul de primăvară”, o întâlnire dedicată tradițiilor populare românești și simbolisticii mărțișorului.

Participanții sunt invitați să descopere semnificația mărțișorului într-un cadru de tihnă și poveste, unde tradiția se împletește cu amintirile și dorul de obiceiurile strămoșești. În cadrul evenimentului, vor fi realizate mărțișoare tradiționale, cu simbol și încărcătură culturală, iar poveștile transmise din generație în generație vor reconstitui atmosfera specifică acestei sărbători din calendarul popular românesc.

„Sântionul de primăvară” reprezintă o invitație la autenticitate și la redescoperirea rădăcinilor culturale, oferind participanților prilejul de a înțelege și de a duce mai departe valorile care definesc identitatea românească.

Evenimentul are loc în 24 februarietion

, începând cu ora 12.00, și se adresează tuturor celor care doresc să învețe tainele mărțișorului tradițional sau să se bucure de o șezătoare modernă, cu parfum de demult, într-o atmosferă caldă și primitoare.