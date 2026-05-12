Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben de vreme severă, valabile în intervalul 12 mai, ora 10 – 14 mai, ora 10.

Potrivit meteorologilor, vremea se va răci accentuat în întreaga țară, începând din vest și nord-vest, iar ulterior și în celelalte regiuni. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă a anului.

La munte, în special în zona de creastă, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Totodată, pentru ziua de 12 mai, între orele 10:00 și 22:00, este în vigoare un Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și pentru zonele montane.

Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–60 km/h și izolat de până la 70–90 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat chiar la 30–40 l/mp.