Cei mai mici fotbaliști ai Clubului Sportiv Orășenesc Bradul Vișeu de Sus, grupa de copii născuți în anul 2019, au participat recent la Năsăud la Cupa Petrolium – ediția a III-a, primul turneu din cariera lor sportivă. La finalul competiției, micii sportivi au obținut un onorabil loc 4, rezultat care reflectă efortul, implicarea și dorința de joc arătate pe teren.





Pentru mulți dintre copii, aceasta a fost prima experiență competițională, trăită cu emoție, entuziasm și multă bucurie. Evoluțiile lor au fost marcate de curaj, spirit de echipă și plăcerea de a juca fotbal, elemente esențiale în formarea viitorilor sportivi.