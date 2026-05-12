În perioada 11-15 mai, Centrul Luchian, din subordinea Direcției de Asistență Socială, marchează Săptămâna Familiilor Special Olympics. Așadar, toate activitățile derulate în cursul acestei săptămâni sunt dedicate familiilor care sunt, zi de zi, sprijin, motivație și încurajare pentru copiii și tinerii implicați în activitățile sportive și de recuperare. În cadrul Centrului de Zi „Luchian”, colaborarea cu Special Olympics Romania înseamnă mai mult decât activitate fizică. Prin programul Healthy Athletes Impact Grant (SoFit) dedicat sănătății și participarea la competiții, copiii și familiile lor au avut ocazia să trăiască experiențe care aduc încredere, bucurie și sentimentul de apartenență la o comunitate.



Pentru multe familii, competițiile Special Olympics reprezintă momente extrem de importante și emoționante. Sunt momente în care copiii își descoperă potențialul, sunt încurajați, apreciați și recompensați pentru efortul lor, iar medaliile primite devin simboluri ale muncii, perseverenței și progresului realizat în timp.

Dincolo de rezultate, aceste experiențe aduc familiilor speranță, curaj și bucuria de a vedea cât de multe pot realiza copiii lor atunci când sunt susținuți și încurajați.

În spatele fiecărui participant Special Olympics există o familie care crede, susține și merge mai departe împreună cu copilul său, în fiecare etapă a acestui drum. Vezi mai puţin