Bucurie și mândrie la Colegiul de Arte din Baia Mare, după rezultatele excelente obținute de elevii din ciclul primar la concursul „Matemagic”, o competiție dedicată performanței și gândirii logice.
Prin muncă, perseverență și dorința de a se autodepăși, micii participanți au reușit să obțină premii și mențiuni care confirmă seriozitatea și implicarea lor în procesul educațional.
Rezultatele obținute:
Clasa a II-a B – prof. Walter Cristina
Premiul III – Pintea Teodora
Premiul III – Ardeleanu Emma
Mențiune – Olar Robert
Clasa a III-a B – prof. Boșovschi Maria
Mențiune – Blasko Petra
Mențiune – Deac Mircea
Reprezentanții colegiului au transmis felicitări elevilor pentru ambiția, curajul și rezultatele obținute, dar și cadrelor didactice care îi îndrumă cu profesionalism și dedicare spre performanță.
