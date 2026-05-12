Bucurie și mândrie la Colegiul de Arte din Baia Mare, după rezultatele excelente obținute de elevii din ciclul primar la concursul „Matemagic”, o competiție dedicată performanței și gândirii logice.

Prin muncă, perseverență și dorința de a se autodepăși, micii participanți au reușit să obțină premii și mențiuni care confirmă seriozitatea și implicarea lor în procesul educațional.

Rezultatele obținute:

Clasa a II-a B – prof. Walter Cristina

Premiul III – Pintea Teodora

Premiul III – Ardeleanu Emma

Mențiune – Olar Robert

Clasa a III-a B – prof. Boșovschi Maria

Mențiune – Blasko Petra

Mențiune – Deac Mircea

Reprezentanții colegiului au transmis felicitări elevilor pentru ambiția, curajul și rezultatele obținute, dar și cadrelor didactice care îi îndrumă cu profesionalism și dedicare spre performanță.