Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare a fost gazda unei revederi pline de emoție și nostalgie, dedicate promoției 1976 – Clasa specială de matematică, la împlinirea a 50 de ani de la absolvire.

Considerată ultima promoție a acestei specializări de prestigiu, generația formată sub îndrumarea doamnei diriginte Cardoș Maria, cunoscută cu drag drept „tanti Mimi”, alături de profesori de excepție, rămâne un reper al performanței și al spiritului șincaist.

După o jumătate de secol, foștii colegi s-au reîntâlnit venind din Maramureș, Cluj, Brașov, Timișoara, Nădlac, Reghin, Satu Mare, dar și din Germania și Statele Unite ale Americii, purtând în suflet aceleași valori și amintiri construite între zidurile liceului.

Respectul pentru profesori, rezultatele remarcabile obținute de-a lungul anilor și legăturile de prietenie păstrate peste timp transformă această promoție într-una cu adevărat specială pentru istoria Colegiului Național „Gheorghe Șincai”.