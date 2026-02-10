16 studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au început stagiul de practică în cadrul structurilor operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Până la data 6 martie, când se va finaliza stagiul de practică, studenții vor avea ocazia să își aprofundeze cunoștințele teoretice, să se familiarizeze cu activitățile specifice muncii de poliție și să participe, sub îndrumarea polițiștilor cu experiență, la diferite activități.

Stagiul de practică reprezintă o etapă importantă în formarea profesională a viitorilor polițiști, oferindu-le posibilitatea de a înțelege responsabilitățile meseriei și de a dobândi experiență practică în relația cu cetățenii.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș sprijină pregătirea noii generații de polițiști și își reafirmă angajamentul de a contribui la formarea unor profesioniști dedicați siguranței comunității.