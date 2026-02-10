Marți, la Centrul CASPEV, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, lectura a devenit un liant între generații, transformând cuvintele în emoție și poveștile într-un spațiu comun de întâlnire.

Seniorii centrului de zi CASPEV au fost alături de elevii clasei a XII-a G de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare, coordonați de profesor Alina Costin, într-o activitate care a readus în prim-plan bucuria unui obicei simplu și profund: cititul împreună.

Sub privirea simbolică a marilor scriitori români Ion Creangă și Mihai Eminescu, vocile tinerilor și ale seniorilor s-au unit, iar momentele de tăcere au căpătat sens. Lectura cu voce tare a devenit prilej de dialog sincer, timp dăruit și apropiere autentică între generații.

Evenimentul a fost unul emoționant și semnificativ, marcând nu doar o celebrare a lecturii, ci și începutul unui demers care va continua. Pentru participanți, lectura a însemnat mai mult decât pagini citite: a însemnat a fi împreună.

Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României, prin Fondul pentru Vârstnici.