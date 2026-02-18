Sanda Mariana Mariș este asistent social la Primăria Băiuț și a fost nominalizată la Gala Națională de Excelență în Asistență Socială 2026, la categoria Asistentul Social din Mediul Rural pe anul 2025.

În comunitatea rurală din Băiuț, acolo unde lipsurile se simt mai apăsat, iar durerile oamenilor rămân adesea nerostite, Sanda Mariana Mariș nu este doar asistent social – este inimă prezentă, sprijin statornic și lumină pentru cei aflați în încercare.

Cu o răbdare care nu obosește și cu o apropiere sinceră de fiecare om, ea nu vede în fața ei cazuri, ci suflete. A știut să transforme birocrația în ajutor concret, distanța în încredere și limitele sistemului în șanse reale pentru cei vulnerabili. A fost acolo când familiile nu mai vedeau ieșire, când copiii aveau nevoie de protecție, când bătrânii aveau nevoie de o voce care să-i apere.

Munca ei nu se adună doar în hârtii și rapoarte, ci în lacrimi șterse, în mese puse pe masă, în copii care merg mai departe cu demnitate și în oameni care au prins din nou curaj să spere.

Pentru comunitate, este omul care nu trece nepăsător pe lângă suferință. Iar pentru cei pe care i-a ajutat, este dovada vie că bunătatea și dăruirea pot schimba destine.

Dacă doriți să o sprijiniți, o puteți face foarte simplu:

intrați pe https://cnasr.ro/gala/vot-online

mergeți la categoria Asistentul Social din Mediul Rural

selectați Mariș Sanda Mariana

confirmați votul din email.