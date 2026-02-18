După o ședință care a durat mai puțin de o oră, Curtea Constituțională a României a pronunțat marți, 18 februarie, o decizie importantă privind cel de-al doilea proiect de lege referitor la pensiile speciale ale magistraților.

Instanța constituțională, condusă de Simina Tănăsescu, a stabilit că legea care prevede reducerea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională. Proiectul fusese asumat în Parlament de Ilie Bolojan și a fost ulterior contestat la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea.

Decizia vine după cinci amânări succesive înregistrate în ultimele două luni, perioadă în care subiectul a generat ample controverse în spațiul public și în sistemul judiciar.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și deschide calea aplicării legii, într-un context în care reforma pensiilor speciale reprezintă una dintre temele majore de dezbatere la nivel național.

Știre în curs de actualizare.