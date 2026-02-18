Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş intervin cu fermitate şi dispun, de îndată, măsuri legale în cazurile de violenţă sesizate întrucât protejarea victimelor acestor fapte constituie întotdeauna o prioritate.

Astfel, la data de 17 februarie a.c., în jurul orei 18.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tăuţii Măgherăuş au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 despre faptul că o femeie, din localitatea Nistru, a fost victima unei infracţiuni comise cu violenţă.

De urgenţă, poliţiştii s-au deplasat la locul indicat în sesizare, iar în cadrul verificărilor efectuate, au stabilit că între doi soţi ar fi avut loc discuţii contradictorii care au degenerat în acte de violenţă asupra soţiei, o tânără de 25 de ani.

Având în vedere că victima se afla într-o situaţie de risc iminent de violenţă, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, tânăra refuzând monitorizarea electronică a agresorului.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, iar situaţia este monitorizată de poliţişti, pentru preîntâmpinarea comiterii altor fapte de violenţă.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş reamitesc că orice formă de violenţă, cu atât mai mult cea manifestată în mediul familial, nu trebuie tolerată şi impune necesitatea sesizării autorităţilor. Semnalarea acestor fapte la timp poate preveni situaţii grave şi poate salva vieţi. Polițiştii au la dispoziţie instrumente legale pentru a interveni cu promptitudine şi pentru a proteja persoanele vulnerabile.

Facem apel la toate persoanele aflate în situaţii de risc, precum şi la cei care cunosc astfel de cazuri, să solicite sprijin de urgenţă prin apelarea numărului unic de urgenţă 112.