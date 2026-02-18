În dimineața zilei de miercuri, 18 februarie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit pe strada Motorului pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă.

Din primele verificări a reieșit faptul că, un bărbat de 40 de ani care conducea un autoturism pe strada Motorului ar fi surprins și accidentat o femeie de 50 de ani care s-ar fi aflat în traversarea neregulamentară a străzii.

În urma impactului, a rezultat rănirea femeii, fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Atât conducătorul auto, cât și pietonul, au fost testați cu aparatul etilometru rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările.