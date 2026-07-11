CSM Știința Baia Mare continuă să fie reprezentată la cel mai înalt nivel în rugbyul internațional. Jason Tomane și Nicolaas Immelman se vor afla din nou în primul XV al naționalei României pentru partida cu Uruguay, programată în această seară, de la ora 20:00, la Montevideo, în cadrul World Rugby Nations Cup.

Cei doi jucători ai campioanei României își păstrează locul de titulari și pentru cel de-al doilea meci al „Stejarilor” din competiție, după confruntarea disputată săptămâna trecută în Chile, pierdută de reprezentativa României cu scorul de 48-31. Partida cu Uruguay are o încărcătură specială pentru Jason Tomane, care va bifa cu această ocazie cea de-a 30-a selecție în tricoul echipei naționale. Centrul băimărean ajunge astfel la o bornă importantă în cariera sa internațională, confirmând constanța și aportul adus reprezentativei României în ultimii ani.

Nicolaas Immelman va evolua, la rândul său, în echipa de start, contribuind la efortul „Stejarilor” de a obține un rezultat pozitiv în fața unei formații uruguayene recunoscute pentru forța și disciplina sa de joc.

Suporterii români vor putea urmări confruntarea în direct pe TVR Sport, începând cu ora 20:00.

Baia Mare își ține pumnii pentru cei doi „zimbri”, care vor încerca să contribuie la o prestație cât mai bună a României în competiția internațională.