Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș (SLI MM) a marcat un moment important în cadrul proiectului transfrontalier „ROUA00252 – Bullying Proof | Suntem toți în aceeași echipă în lupta împotriva bullying-ului în școlile din România și Ucraina”, prin certificarea unităților de învățământ implicate în prevenirea și combaterea fenomenului bullying.

În calitate de lider de proiect, SLI Maramureș a colaborat cu Asociația pentru Educație și Cultură „Lesia Ukrainca” din România și cu ONG-ul „Etalon” din Ucraina pentru dezvoltarea unui sistem de certificare destinat școlilor care implementează măsuri eficiente împotriva hărțuirii în mediul școlar. Pentru a obține certificarea, fiecare unitate de învățământ a depus un dosar de candidatură, evaluat de o comisie internațională formată din reprezentanții celor trei organizații partenere. Metodologia de evaluare a fost elaborată pe baza unui studiu sociologic realizat în cadrul proiectului.

În urma procesului de analiză, șase școli au obținut certificarea cu distincție, iar alte zece unități de învățământ au primit certificarea standard. Totodată, patru școli au primit un termen suplimentar pentru completarea documentației și îndeplinirea criteriilor necesare certificării. Reprezentanții SLI Maramureș subliniază că fiecare școală certificată contribuie la crearea unui mediu educațional mai sigur și mai incluziv pentru elevi.

„Suntem emoționați să vedem tot mai multe școli care aleg să spună răspicat «NU!» bullying-ului. Fiecare școală certificată înseamnă mai mulți copii care se simt în siguranță. Și asta ne dă putere să mergem mai departe”, au transmis reprezentanții organizației.

Proiectul urmărește consolidarea cooperării dintre România și Ucraina în domeniul educației și promovarea unor politici eficiente de prevenire a bullying-ului, prin implicarea activă a școlilor, profesorilor și comunităților locale.