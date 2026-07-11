Maramureșenii și turiștii sunt invitați să retrăiască farmecul satului de odinioară în cadrul evenimentului „Clacă de secerat”, organizat sâmbătă, 18 iulie 2026, de la ora 12:00, la Casa Tradițională din Suciu de Sus.

Evenimentul readuce în prim-plan unul dintre cele mai frumoase obiceiuri ale verii, secerișul tradițional, văzut nu doar ca o muncă a câmpului, ci și ca un simbol al solidarității, recunoștinței și respectului față de roadele pământului. În trecut, întreaga comunitate se aduna pentru a strânge grâul, transformând munca într-o adevărată sărbătoare, însoțită de cântec, voie bună și spirit de întrajutorare.

Gazdele evenimentului, Aurel și Valerica Burzo, își vor deschide porțile participanților și, alături de invitați speciali, vor recrea atmosfera autentică a clăcilor de altădată, oferind o experiență tradițională specifică satului maramureșean.

Organizatorii îi încurajează pe toți cei care doresc să participe să poarte cămașa și costumul popular, acestea fiind considerate ținuta obligatorie pentru păstrarea autenticității și frumuseții obiceiului.

Evenimentul face parte din recomandările #CeFacemÎnWeekend și reprezintă o ocazie de a descoperi sau redescoperi tradițiile care definesc identitatea culturală a Maramureșului.