Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare găzduiește, pe parcursul vacanței de vară, expoziția personală de artă plastică „Pictură și culoare pentru un mediu sănătos”, semnată de Cerasela Pop, elevă în clasa a X-a D la Liceul Tehnologic Special Baia Mare.

Expoziția este amenajată în cadrul Compartimentului Împrumut carte pentru copii și reunește lucrări realizate pe parcursul anului școlar 2025–2026, sub îndrumarea profesorilor Rozica Matei și Silvia Sztodolnik.

Vizitatorii pot descoperi creații realizate prin tehnici artistice diverse, precum pictură pe sticlă, pictură pe pânză, grafică și desen. Prin lucrările sale, tânăra artistă surprinde frumusețea și fragilitatea naturii, punând în valoare florile și mesajul protejării mediului înconjurător.

Reprezentanții bibliotecii îi invită pe iubitorii de artă și pe toți cei interesați să viziteze expoziția și să se bucure de universul plin de culoare și sensibilitate creat de Cerasela Pop, o tânără care își exprimă talentul și creativitatea prin intermediul artei plastice.