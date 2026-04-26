Un moment important pentru comunitatea greco-catolică din localitatea Bârgău a avut loc recent când a fost sfințită piatra de temelie a noii biserici parohiale.

Evenimentul a început la ora 17:00 cu oficierea unui Paraclis, urmat de ceremonia de sfințire a pietrei de temelie.

Slujba de sfințire și rugăciunea Paraclisului au fost celebrate de către părintele Florin Fodoruț, vicar general, de părintele Ioan Balea, vicar judecătoresc, precum și de părintele Anton Dobrican, administrator al parohiei Cicârlău și Bârgău, alături de un sobor de preoți.

Noua biserică va avea hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Acoperământul Maicii Domnului”, potrivit inscripției așezate pe placa de temelie.

Ceremonia s-a desfășurat în prezența credincioșilor din comunitate și din împrejurimi, marcând începutul lucrărilor pentru un nou lăcaș de cult dedicat rugăciunii și vieții spirituale din zonă